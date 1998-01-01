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نادي الأسير: محكمة الاحتلال في "عسقلان" تمدد اعتقال الأسيرة العويوي 11 يوماً

الخميس 07 يونيو 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني فراس الصباح اليوم الخميس، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان" مددت اعتقال الأسيرة سوزان العويوي من محافظة الخليل لمدة 11  يوماً بذريعة استكمال التحقيق.

وأوضح المحامي، في بيان للنادي، "أن أمر منع من لقاء المحامي صدر بحقها يستمر حتى العاشر من حزيران/ يونيو الجاري، مشيراً إلى الادعاءات الأولية لجهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" لاعتقال العويوي تتعلق "بالمس بأمن المنطقة".

وأكد المحامي أن الأسيرة العويوي معزولة بشكل انفرادي في مركز تحقيق "عسقلان" وتخضع لتحقيق مكثف منذ اليوم الأول من اعتقالها.

#نادي الأسير #الاحتلال

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