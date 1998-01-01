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الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

الخميس 07 يونيو 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع



رام الله / سما /

 كشف نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن الرئيس محمود عباس اصدر تعليماته بعقد اجتماع يضم اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والجهات المعنية في الحكومة من اجل بحث مسألة تسديد فاتورة الرواتب لقطاع غزة.

وقال العالول في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح الخميس ان الاجتماع المرتقب سيتم تحديده في غضون الـ24 او48 ساعة القادمة من اجل تحديد هذه المسائل بشكل واضح تماما وتنفيذها.

وأكد العالول ان حركة فتح وخلال اجتماعات اللجنة المركزية تم بحث ملف قطاع غزة وتحديدا المعاناة الانسانية وتم اخذ مجموعة من التوجهات ومنها ضرورة

استكمال فاتورة الرواتب في القطاع رغم الاشاعات والاتهامات التي تتناقلها بعض المواقع الصفراء وسيتم متابعتها قضائيا.

واشار العالول الى ان اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت خلال الايام القليلة الماضية اجتماعين لها تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس ان تستمر

هذه الاجتماعات بشكل دائم دون توقف من اجل الوقوف على كافة الاحداث في العالم والمنطقة والداخل.

وعلى الصعيد الداخلي ايضا أشار العالول الى ان تم خلال اجتماعات اللجنة المركزية بحث انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في اقرب فرصة ممكنة وخاصة

بعد ان احيلت له صلاحيات المجلس الوطني واصبح بمثابة جهة تشريعية.

وبين نائب رئيس حركة فتح ان اللجنة المركزية بحثت ايضا خلال اجتماعاتها الفيتو الامريكي ضد مشروع تأمين حماية دولية لشعبنا مشيرا الى ان هناك

طروحات بالتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل الذهاب بقرار الاتحاد من اجل السلام وهو قرار يمكن ان يغني عن مجلس الامن من اجل توفير

#رواتب #غزة #الحكومة #اللجنة المركزية

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