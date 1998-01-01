رائحة السجائر تقتل 900 ألف سنويًا

وكالات / سما /

قالت منظمة الصحة العالمية إن ثلاثة ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب استهلاك التبغ الذي يتسبب في أمراض الأوعية الدموية بما في ذلك الأزمة القلبية والسكتة الدماغية.

وقال مدير قسم الوقاية من الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية دوجلاس بيتشر اليوم بمناسبة نشر التقرير العالمي للمنظمة بشأن اتجاهات انتشار التبغ، إن 890 ألف حالة وفاة سنوياً نتيجة التدخين السلبي (الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ)، ما يعني أن رائحة السجائر تقتل حوالي 900 ألف!

وفي الإجمال يقتل التبغ أكثر من سبعة ملايين شخص سنوياً، لأنه يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالسرطان والأمراض القلبية.

لكن بيتشر أوضح أن الكثير من المدخنين في الصين والهند غير مدركين لهذه التداعيات الخطيرة على الصحة جراء التدخين.