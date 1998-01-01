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إرباك شديد على جدول توزيع الكهرباء بمحافظات غزة

الخميس 07 يونيو 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إرباك شديد على جدول توزيع الكهرباء بمحافظات غزة



غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة للمواطنين عامة وفي محافظة رفح خاصة عن إرباك شديد في جدول توزيع الكهرباء نظراً لتعطل خط رقم 9 المغذي لمحافظة رفح من الجانب الإسرائيلي بشكل مفاجئ صباح الخميس.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم، إن الإرباك يعود أيضًا إلى تدني قدرة خطوط محافظة خانيونس إلى قرابة النصف بسبب أعمال صيانة تجريها شركة الكهرباء الإسرائيلية، علماً بأن هذه الأعطال تتزامن مع تعطل للخطوط المصرية منذ قرابة 4 أشهر.

وذكرت أن المتوفر حالياً لدى شركة توزيع الكهرباء هو 99 ميجاوات فقط من أصل 500 ميجاوات، مما رفع نسبة العجز لمستويات كبيرة جداً.

وأكدت أنه لا جدول معين للكهرباء حاليًا في ظل الإرباك الشديد الناتج عن محدودي كميات الكهرباء الواردة للقطاع.

وأهابت الشركة بجميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية سرعة التحرك لوقف الانحدار الخطير في خدمة الكهرباء في قطاع غزة وخطورة انعكاسها على جميع القطاعات الحيوية.

وأكدت أنها جهة توزيع فقط مهمتها توزيع ما يصلها من كهرباء، مع ما تواجهه من تحديات كبيرة في ظل هذه الأزمة المعقدة منذ عدة سنوات.

#الكهرباء #غزة

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