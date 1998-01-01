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"الانهيار الكبير" يشعل تويتر

الخميس 07 يونيو 2018 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الانهيار الكبير" يشعل تويتر



وكالات / سما /

واجه مستخدمو "إنستغرام" مشكلة في الدخول إليه في الساعات الأخيرة، في ثاني حادث من نوع في موقع التواصل الاجتماعي خلال شهر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن المشكلة ظهرت بصورة كبيرة في أوروبا وأجزاء من أسيا وبنسبة أقل في الولايات المتحدة.

وأثار الأمر غضب المستخدمين، الذين اندفعوا لكتابة تغريدات في موقع "تويتر"، عبروا فيها عن غضبهم إزاء الخلل، الذي حرمهم من التواصل مع أصدقائهم.

وقال بعضهم إنه لم يستطع الدخول إلى الموقع لساعات عدة، مطالبين الموقع بضرورة الإسراع في إطلاح العطل.

وكان "إنستغرام" تعرض لخلل في مطلع مايو الماضي، لكن في الحالتين لم يتضح السبب بعد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن المشكلة تعود على الأرجح، نتيجة خلل في خوادم موقع "إنستغرام" .

ومن ناحيته، ذكر موقع "DownDetector"، الذي يتابع حالة المواقع الإلكترونية الشهيرة، أنه تلقى آلاف التقارير عن مشكلة "إنستغرام".

وقال إن 39 بالمئة من تقارير المستخدمين تعلقت بعدم القدرة على مشاهدة صور الآخرين وفيديوهاتهم، وتحدثت 35 بالمئة من التقارير عن مشكلة في تسجيل الدخول.

وذكر 25 بالمئة من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع أو التطبيق التابع له.

#تويتر

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