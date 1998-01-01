الوادية: اللواء الرجوب يثبت أن رياضتنا في أيدي أمينة

غزة / سما /

أكد الدكتور خالد الوادية رئيس الاتحاد الفلسطيني لرفع الاثقال ان اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يثبت يوما بعد اخر ان رياضتنا الفلسطينية في أيدي امينة.

جاء ذلك في برقية أرسلها الدكتور الوادية للواء الرجوب لتهنئته بالانجاز الرياضي الذي تمثل في الغاء مباراة منتخب الارجنتين امام منتخب دولة الاحتلال والتي كانت مقررة على ارض القدس المحتلة.

وهذا نص البرقية:

"لنا كل الحق أن نفخر بك يا سيادة اللواء جبريل الرجوب، وكيف لا نفعل وأنت تثبت يوماً بعد يوم أن رياضتنا في أيدي أمينة.

لقد برهنت قولاً وفعلاً يا سيادة اللواء أنه يمكننا إيصال رسالة شعبنا الإنسانية العادلة لكل العالم من خلال الرياضة وكرة القدم، وظهر تأثير ذلك جلياً في مختلف المحافل والمواقف وكان آخرها انتصارنا في معركتنا مع المحتل في قضية قدوم منتخب الأرجنتين

ان هذا الانتصار يا سيادة اللواء يمنح كافة الاتحادات الرياضية المنضوية تحت مظلتكم مزيداً من العزيمة والإصرار لخدمة هذا الوطن ورياضته وشبابه.

إن فلسطين أكبر من الجميع والوطن يتطلب منا الكثير ومعاً وسوياً ويداً بيد نحو رفعة هذا الوطن وبناء صرح دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."

دكتور خالد سعد الوادية

رئيس الاتحاد الفلسطيني لرفع الأثقال