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خدمات النصيرات يوافق على طلبات النمس لتولي تدريب الفريق

الخميس 07 يونيو 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يوافق على طلبات النمس لتولي تدريب الفريق



الوسطى / سما /

كشف مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات على الطلبات التي قدمها نادر النمس, لتولي تدريب الفريق مع بداية الموسم القادم.

وأبدى مجلس ادارة النصيرات موافقته على التعاقد بشكل رسمي مع النمس, بعد دراسة الطلبات التي تقدم بها مدرب القادسية السابق خلال الجلسة الماضية التي جمعته مع مجلس إدارة النادي.

وعقدت ادارة النصيرات اجتماعاً هاماً الليلة الماضية, لاتخاذ القرار النهائي في تعيين النمس مدرباً للفريق, حيث سيقوم مجلس ادارة النادي بالإعلان رسمياً يوم الأحد عن تعيين النمس مدرباً للفريق.

وكان النمس طلب التعاقد مع أربعة لاعبين لتعزيز صفوف الفريق قبل تولي المهمة, الأمر الذي أبدى خدمات النصيرات موافقته عليه بعد اجتماع ادارة النادي.

#خدمات النصيرات #نادر النمس

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