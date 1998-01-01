إصدار جديد لنظام تشغيل ساعة آبل

وكالات / سما /

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين الاثنين الماضي عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل ساعاتها الذكية "ووتش أو إس" الذي يأتي بالعديد من المزايا الجديدة التي قد تعزز من صدارة ساعة آبل في سوق الساعات الذكية.

فقد أضافت آبل إلى الإصدار الجديد رقم 5 ميزة المنافسة إلى مشاركة النشاط الرياضي في الساعة لجعلها أكثر اجتماعية، إذ بات بإمكان حاملي الساعة تحدي بعضهم في منافسات رياضية لمدة سبعة أيام.

كما أضافت آبل إلى الإصدار 5 ميزة التتبع التلقائي للتمرين الرياضي، فإذا نسيت تشغيل بدء التمرين فإن الساعة ستستشعر زيادة الحركة ومعدل نبضات القلب وستتعرف على التمرين بأثر رجعي وتبدأ بتعقبه، وينطبق الشيء ذاته على انتهاء التمرين، إذ ستتوقف الساعة عن تتبع التمرين استنادا إلى معدل نبضات القلب ذاته واستشعار الحركة.

وسيقدر هواة الجري الذين يعتمدون على الساعة في تتبع دقيق لسرعة الجري، الإضافة الجديدة في الإصدار الجديد من نظام التشغيل والتي تتيح عرض تنبيهات مخصصة لسرعة الجري، حيث ستهتز الساعة عندما تتباطأ وتيرة الجري عن السرعة (الوتيرة) التي حددها المستخدم لنفسه.

كما تمت إضافة بضع أدوات أخرى لتتبع الجري في الإصدار 5، تتضمن بيانات إيقاع الجري، وما تسميه وتيرة الميل الدائري، بحيث يتمكن المستخدم بسهولة من استعراض وتيرة جريه (سرعته) في آخر ميل له وهو ما يزال يجري.

إلى جانب ذلك أضافت الشركة تمرينين جديدين يمكن تتبعهما على الساعة عند طرح الإصدار 5 في وقت لاحق هذا العام، وهما رياضة اليوغا والتجول مشيا.

وكانت آبل أطلقت مؤخرا التحديث رقم 4.3.1 لنظام التشغيل "ووتش أو إس" الذي عمل على إصلاح العديد من الأخطاء مثل حل مشكلة إعادة بدء التشغيل حيث كانت بعض ساعات آبل تتعطل عند إعادة بدء التشغيل ولا تقوم بإظهار سوى شعار آبل على الشاشة.

كما يحذر الإصدار الجديد من التطبيقات القديمة، إذ لن يدعم التطبيقات المخصصة للإصدار ووتش أو إس 1.