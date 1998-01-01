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وزارة الإعلام: "العراقيب" شاهدة على العنصرية

الخميس 07 يونيو 2018 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تصف وزارة الإعلام هدم  الجرافات الإسرائيلية لقرية العراقيب في النقب،  للمرة 129 بالشاهد على التمييز والعنصرية ومحاولات التطهير العرقي.

وتؤكد أن الاحتلال تفوق على كل أنظمة التمييز العنصري، وسجل رقمًا قياسيًا في إرهابه واستيطانه بملاحقته لأبناء العراقيب ومنعهم من بناء بيوتهم فوق أرضهم، وتسميم حياتهم.

وترى الوزارة في ممارسة الدولة التي تدعي أنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" وصمة عار، تترك أهالي القرية تحت الشمس الحارقة، وتكرر عدوانها في سابقة لم يشهدها التاريخ.

وتدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى عدم تحويل " العراقيب" لرقم مجرد  يتكرر مع كل موجة هدم، والتركيز على القهر والحرمان والعنصرية التي تلاحق المواطنين، في دولة تعيد بجدارة تكرار فصول التمييز الأسود لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، التي دفنها التاريخ.

#وزارة الإعلام #العراقيب

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