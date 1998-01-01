حمدونة : الأسرى يشتكون من انتشار الحشرات في فصل الصيف

غزة / سما /

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس أن الأسرى في السجون والمعتقلات يعانون من انتشار الحشرات في فصل الصيف وخاصة في مناطق الجنوب كمعتقل النقب وسجن ايشل ، والسجون القديمة كسجن الرملة ونفحة القديم والسبع والدامون وشطة وغالبية غرف الانتظار لعدم نظافتها .

وأضاف د. حمدونة أن الأسرى يشتكون من انتشار الفئران والجرذان في السجون القديمة في غرف الانتظار بسجن بئر السبع والرملة ، وهنالك خطر من الأفاعى والعقارب السامة في معتقل النقب ، وغالبية السجون تعانى من البعوض والصراصير والبق بنسب مختلفة .

وأشار د. حمدونة إلى تجاهل إدارة مصلحة السجون لجميع البلاغات على مدار سنوات لوضع حد لظاهرة الحشرات ، على الرغم من عثور الحشرات السامة في الأقسام كوجود أفعى في كنتين معتقل النقب بداخل المواد الغذائية سابقاً ، وانتشار الجرذان وخروجها من شبكة الصرف الصحى للأقسام الأرضية في غرف الانتظار فى السبع ونفحة والرملة ، والعثور سابقاً على عدد من العقارب السامة في الساحة المشتركة لقسمى أ. ب بنفحة صيفاً ، ومعاناة الأسيرات الكبيرة من الحشرات في سجن هشارون .

وطالب د. رأفت حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولى بالقيام بزيارة السجون وسماع شهادات الأسرى والأسيرات ، وتفقد ظروف اعتقالهم ، والضغط على الاحتلال لاغلاق الأقسام القديمة ، ورش الأقسام وحول السجون بالمبيدات الحشرية.