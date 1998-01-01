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ليون مستعد للتخلي عن نبيل فقير لليفربول بشرط واحد

الخميس 07 يونيو 2018 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليون مستعد للتخلي عن نبيل فقير لليفربول بشرط واحد



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن آخر تطورات صفقة انتقال نبيل فقير مهاجم فريق نادي ليون الفرنسي إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ويُعد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هدفًا رئيسيًا بالنسبة للريدز خلال السوق الصيفية من أجل تعزيز خط الهجوم والحصول على لاعب مميز يمكنه المداورة مع الثلاثي الفتاك وأفضل هجوم في تاريخ دوري أبطال أوروبا: روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني ونجمنا العربي المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة دايلي ميرور البريطانية أن وجهة النجم الفرنسي المقبلة تأكدت بنسبة كبيرة أن تكون أنفيلد رود، واللعب تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب خلال الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن رئيس نادي الليج آن أبدى استعداده للتخلي عن اللاعب الذي سيكون حاضرًا في نهائيات كأس العالم 2018 ومن المقرر أن تنطلق فعالياتها في 14 يونيو الجاري بلقاء البلد المضيف، روسيا ضد السعودية،  ولكن بشرط الحصول على القيمة المناسبة للصفقة.

ويأمل الليفر في عدم دفع مبلغ أكبر من 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على توقيع اللاعب الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز سواء على الأطراف أو صانع الألعاب أو حتى المهاجم الصريح.

#ليون #نبيل فقير

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