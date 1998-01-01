جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كريستيانو رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

الخميس 07 يونيو 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية والمقربة من نادي ريال مدريد، أن النجم البرتغاليكريستيانو رونالدو سيرحل عن النادي الملكي في الصيف الحالي بسبب عدم وجود اتفاق بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس ومالك ريال مدريد.

 

وتقول “ماركا” إن الاجتماع الذي دار بين خورخي مينديش، وكيل أعمال رونالدو والمدير الرياضي للنادي الملكي، خوسيه أنخيل سانشيز، انتهى يوم الخميس الماضي وأن إدارة الريال لم تقبل بشروط رونالدو للتجديد.

وتشير الصحافة البرتغالية وأبرزها صحيفة “ريكورد” إلى أن سبب تضايق رونالدو وحزنه الشديد داخل أرجاء ريال مدريد هو عدم تنفيذ الرئيس فلورنتينو بيريز لبعض الوعود التي حصل عليها اللاعب من قبل.

وأضافت، أن هناك عوامل آخرى تتسبب في رغبة رونالدو للرحيل وهي عدم الاتحاد حول كريستيانو بسبب رغبة الريال في التعاقد مع نيمار والذي يلعب في نفس مركز النجم البرتغالي بالإضافة إلى رحيل المدرب زين الدين زيدان.

وأكملت، أن النادي تخلى عن بعض اللاعبين المقربين من كريستيانو رونالدو وهم بيبي وخيمس رودريجيز وفابيو كوينتراو، وأن رونالدو حسم أمره بالرحيل بعد رحيل زين الدين زيدان الذي كان يملك معه علاقة قوية تسببت في الحصول على دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات على التوالي.

#كريستيانو رونالدو #ريال مدريد

أخبار ذات صلة

كريستيانو رونالدو يكشف موعد الرحيل عن ريال مدريد!

كريستيانو رونالدو يستعد للرحيل عن ريال مدريد

كريستيانو رونالدو يرعب جماهير ريال مدريد!

كريستيانو رونالدو يكشف عن حلمه مع ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

ريال مدريد يساند كريستيانو رونالدو في أزمته

كريستيانو رونالدو يثير الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: الكابينت يناقش خطة ميلادينوف حول غزة واعادة ضخ اموال قطرية.. وهذه اهم بنودها

فرنسا: بعثة فلسطين تنفي ما قيل على لسان الهرفي حول مسيرات العودة

حقيقة صادمة لمحبي الكولا... من ماذا تصنع

صادم .. أرامل سوريات أُجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل تقديم مساعدات غذائية لهنّ

هيجواين: عدم ذهابنا إلى القدس كان القرار الصائب

فيديو.. قتل حبيبته السابقة ثمّ احتضن جسدها وأطلق النّار على نفسه!

هام للمسافرين عبر معبر رفح البري

الأخبار الرئيسية

الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

قادة الاحتلال

هارتس: حكومة نتنياهو تخشى ان تظهر ضعيفة أمام حماس

القدس- ارشيف

شاهد.. إصابات واعتقالات باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

طائرات ورقية

طائرات بسكاكين ..سلاح "إسرائيل" لمحاربة أطباق غزة الطائرة

قرية العراقيب- ارشيف

للمرة الـ129.. الاحتلال يقرر هدم قرية العراقيب في النقب

الاتصالات الفلسطينية