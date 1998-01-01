كريستيانو رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية والمقربة من نادي ريال مدريد، أن النجم البرتغاليكريستيانو رونالدو سيرحل عن النادي الملكي في الصيف الحالي بسبب عدم وجود اتفاق بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس ومالك ريال مدريد.

وتقول “ماركا” إن الاجتماع الذي دار بين خورخي مينديش، وكيل أعمال رونالدو والمدير الرياضي للنادي الملكي، خوسيه أنخيل سانشيز، انتهى يوم الخميس الماضي وأن إدارة الريال لم تقبل بشروط رونالدو للتجديد.

وتشير الصحافة البرتغالية وأبرزها صحيفة “ريكورد” إلى أن سبب تضايق رونالدو وحزنه الشديد داخل أرجاء ريال مدريد هو عدم تنفيذ الرئيس فلورنتينو بيريز لبعض الوعود التي حصل عليها اللاعب من قبل.

وأضافت، أن هناك عوامل آخرى تتسبب في رغبة رونالدو للرحيل وهي عدم الاتحاد حول كريستيانو بسبب رغبة الريال في التعاقد مع نيمار والذي يلعب في نفس مركز النجم البرتغالي بالإضافة إلى رحيل المدرب زين الدين زيدان.

وأكملت، أن النادي تخلى عن بعض اللاعبين المقربين من كريستيانو رونالدو وهم بيبي وخيمس رودريجيز وفابيو كوينتراو، وأن رونالدو حسم أمره بالرحيل بعد رحيل زين الدين زيدان الذي كان يملك معه علاقة قوية تسببت في الحصول على دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات على التوالي.