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مانشستر سيتي ينفي تقديمه عرضًا آخر لنابولي من أجل جورجينيو

الخميس 07 يونيو 2018 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي ينفي تقديمه عرضًا آخر لنابولي من أجل جورجينيو



وكالات / سما /

نفى مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تقديمهم عرضًا آخر لشراء جورجينيو متوسط ميدان نابولي الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأكدت تقارير الصحف في إنجلترا وإيطاليا عن توصل إدارة مانشستر سيتي لاتفاق مبدئي مع اللاعب الإيطالي حول انتقاله للعب في صفوف السكاي بلوز الموسم المقبل.

ولكن صرح أورييلو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي بأنه رفض عرضًا بقيمة 39.5 مليون استرليني زائد 4.4 متغيرات على الصفقة للسماح لجورجينيو بالانتقال للسيتي.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” في إيطاليا أن حتى الآن لم يقدم مانشستر سيتي العرض الثاني لشراء جورجينيو، ولكنه لن ينتظر لأسبوع آخر، وسيرغب في حسم مسألة التعاقد مع اللاعب الإيطالي قبل بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا يوم الخميس المقبل.

وأكملت الشبكة أن مانشستر سيتي سيقدم عرضًا آخر لنابولي بقيمة 41.2 مليون استرليني زائد 5.3 مليون استرليني كمتغيرات على الصفقة.

وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي، ونابولي يحاولان التوصل للمبلغ الذي يرضي الجانب الإيطالي، وفي نفس الوقت لا يرهق السكاي بلوز.

الجدير بالذكر أن جورجينيو قد شارك مع فريقه نابولي هذا الموسم في 39 لقاء، وأحرز من خلالهم أربعة أهداف، وصنع مثلهم، وينتهي عقده مع النادي الجنوبي عام 2020.

#مانشستر سيتي #جورجينيو

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