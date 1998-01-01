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"يسرائيل هيوم" تزعم: قطر وتركيا ضغطتا على ميسي لإلغاء اللعبة في القدس

الخميس 07 يونيو 2018 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم" تزعم: قطر وتركيا ضغطتا على ميسي لإلغاء اللعبة في القدس



القدس/سما/

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" صباح اليوم، الخميس، ان ضغوطًا تركيّة وقطريّةً على اللاعب ليونيل ميسّي ساهمت في دفع منتخب الأرجنتين لإلغاء مباراته أمام المنتخب الإسرائيليّ.

وفي التفاصيل، ذكّرت الصحيفة بأن ميسي كان الوجه الإعلامي لشركة الطيران التركية "توركيش إيرلاينز"، الأمر الذي ساهم في حصول فريق برشلونة على عددٍ من العقود من شركة الطّيران.

أمّا قطريًا، فقد قالت الصّحيفة إنّ فريق برشلونة يحصل على دعم من "مؤسّسة قطر"، التي خشي الفريق من خسارتها.

وأوضح "مصدر على صلة بمدرّب الفريق الأرجنتيني" للصحيفة أن لميسي تعاونًا مع دول مختلفة حول العالم، منها قطر وتركيا، ويتمحور التعاون، أساسًا، في مجال الإعلان التلفزيوني، ورعايات أخرى من شركات مختلفة حول العالم، بمبالغ تصل حتّى عشرات ملايين الدولارات"، وأضاف "يبدو أن هذه الدّول لم تكن معنيّة بوصول ميسي لإسرائيل، بمقابل إرادته أن يبقى ’نظيفًا’ أمامها".

#ميسي #’قطر #تركيا

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