شاهد.. إصابات واعتقالات باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى

القدس/سما/

أصيب عدد من المصلين بحالات اختناق باندلعت المواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال فتى تصدى لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس.

ورشت قوات الاحتلال، غاز الفلفل تجاه المصلين في ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال قامت برش غاز الفلفل تجاه المصلين داخل باحات المسجد الأقصى ومنعت المصلين من دخوله.

كما حاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالتزامن مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وأطلقت الرصاص المطاطي تجاه المعتكفين فيه.