أولمرت: عدد القتلى على حدود غزة أمر محزن ومؤسف

القدس/سما/

قال رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت أن عدد القتلى على حدود غزة أمر محزن، ويجب علينا التفكير في اعمال أقل عنفاً.

وأضاف اولمرت، إن هناك حاجة إلى النظر في بدائل لتكون أقل عنفاً في التعامل مع قطاع غزة.

وتابع: "تأتي هذه المظاهرات في غزة من قبل الآلاف من الأطفال وعشرات الآلاف من الناس، وكان عدد الضحايا عالية حقا، عندما قتل 62 شخصاً في يوم واحد أنا بالتأكيد أسف عليهم وحزين.

كما ألمح إلى أنه يجب على "إسرائيل" تغيير سلوكها في قطاع غزة.

وقال: "أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير العلاقة مع غزة بطريقة لا تعرض دولة إسرائيل للخطر".ش