عهد التميمي: سأخرج من سجني مرفوعة الرأس

رام الله/سما/

رفضت لجنة الإفراج المبكر في سجن "ريمونيم" الإسرائيلي، التماسا تقدم به فريق الدفاع عن الفتاة المعتقلة عهد التميمي، بتقليص مدة الحكم الصادر بحقها والإفراج عنها مبكرا.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن "التميمي، التي حكم عليها في مارس الماضي بالسجن 8 شهور، تقدمت بالالتماس ليتم اقتطاع الثلث الأخير من الحكم، إلا أن اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته".

وأشارت القناة، إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى مسبقا بعدم إطلاق سراح عهد التميمي بشكل مبكر، بحجة أنها "تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع".

من جانبها، قالت عهد خلال جلسة الالتماس: "سأخرج من سجني مرفوعة الرأس"، حسب القناة.

وأضافت: "الجنود اليوم قتلوا ابن عمي عز الدين في قرية النبي صالح، وسط الضفة الغربية".

وفي 21 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن عهد التميمي 8 أشهر؛ بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.