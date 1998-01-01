اصابات احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نابلس/سما/

اصيب، فجر اليوم الخميس، ثمانية مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت أنحاء متفرقة في المدينة، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات، واصابة ثمانية مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأضافت المصادر ان الشاب مدين داوود ( 20 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة.

وأكدت المصادر أن الاصابات السبع الأخرى، كانت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وكانت غالبتها في مناطق الرأس، والوجه، والصدر، ونقلت جميعها الى المستشفيات.

الى ذلك، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فادي ابو السعود من حي رفيديا، وكريم البرقاوي من شارع عمان.