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سفير فلسطين لدى البوسنة: تعنت إسرائيل يمنع حل قضيتنا

الخميس 07 يونيو 2018 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

قال سفير دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك، رزق نمورة، إن حلًا قريبًا لا يلوح في سماء القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وذلك لموقف إسرائيل المتعنت الذي لا يتيح الوصول إلى حل.

وأضاف نمورة في كلمة له خلال مشاركته في أعمال مؤتمر "القدس رمز المقاومة"، في عاصمة البوسنة والهرسك، سراييفو، أن "الشعب الفلسطيني لا ينظر بإيجابية إلى الرئيس الحالي للإدارة الأمريكية دونالد ترامب ولا ينتظر منه شيئًا".

وأشار أن الولايات المتحدة تعتبر دولة شريكة مع إسرائيل في الاعتداءات التي تشن على الشعب الفلسطيني. مشددًا على "احترام القيادة والشعب الفلسطينيين جميع دول العالم التي تنصف حقوق شعبنا".

وحول إلغاء الأرجنتين مباراة تحضيرية كان من المقرر إقامتها مع المنتخب الإسرائيلي في 9 يونيو/ حزيران، في مدينة القدس، قال السفير الفلسطيني إن "موقف الأرجنتين يعبر عن سلوك إنساني رصين، وأن أبناء الشعب الفلسطيني سعداء بهذا القرار".

كما نوه نمورة إلى أن معظم الدول العربية لا تتمكن من مد يد العون لفلسطين بسبب الصراعات والحروب التي تشهدها.

#اسرائيل #غزة #فلسطين

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