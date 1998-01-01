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المحمود يثمن قرار الأرجنتين بإلغاء مباراتها مع المنتخب الإسرائيلي

الخميس 07 يونيو 2018 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المحمود يثمن قرار الأرجنتين بإلغاء مباراتها مع المنتخب الإسرائيلي



رام الله/سما/

ثمن المتحدث الرسمي باسم الحكومة  الفلسطيني يوسف المحمود، قرار اتحاد كرة القدم الارجنتيني بإلغاء المباراة التي كانت مقررة مع المنتخب الاسرائيلي، بعد القرار بنقلها من حيفا الى القدس، وذلك لإلباسها لباسا سياسيا وإخراجها عن سياقها ونمطها المعروف.

ووصف المتحدث الرسمي (القرار الارجنتيني) بقرار الانحياز الى الحق والحفاظ على السياق الطبيعي والطابع الرياضي للمباراة ورفض اللعب على حبال الخداع الإسرائيلية التي تريد استغلال أية خطوة لها صلة عالمية وتحويلها لصالح خدمة سياساتها الاحتلالية.

وأدان المتحدث الرسمي التفوهات العنصرية التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون على خلفية (الصفعة الارجنتينية) التي تلقوها.

وتوجه المتحدث الرسمي بالشكر إلى اللواء جِبْرِيل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على دوره في تصحيح مسار المباراة ومنع أقامتها في مدينة القدس تماشيا مع الوضع الدولي ومقرراته بالنسبة لحدود دولة فلسطين. وبهذه المناسبة أشاد المتحدث الرسمي بالدور الكبير الخاص والمميز الذي يقوم به اللواء الرجوب فيما يتصل بالرياضة الفلسطينية وحضورها في المشهد الرياضي العالمي

#حكومة #الارجنتين #قرار

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