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بنسبة 23%.. ارتفاع الشجارات العائلية في رمضان!

الخميس 07 يونيو 2018 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنسبة 23%.. ارتفاع الشجارات العائلية في رمضان!



رام الله/سما/

ارتفعت الشجارات العائلية في محافظات الوطن خلال فترة ال 20يوم الاولى من شهر رمضان المبارك بنسبة 23%.

و افاد الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بوقوع شجارات واعتداءات على مواطنين باعداد كبيرة خلال اول 20يوم من شهر رمضان في هذا عام .

ووفقا لاحصائية صادرة عن ادارة العمليات المركزية بالشرطة بينت ان عدد المشاجرات بلغت 271مشاجرة و189 اعتداء على مواطنين نتج عنها 324 اصابة بدون اي جريمة قتل وقد اختلفت عما كانت عليه في العام الماضي وارتفعت بما نسبته 23% . حيث سجلت الشرطة في العام الماضي وقوع 209 شجارات و167 اعتداء نتج عنها مقتل مواطن واصابة 273 .

وناشد ارزيقات كافة المواطنين التحلي بالصبر وتغليب لغة الحوار والتوجه للقضاء والجهات المعنية في حل الخلافات .

وبين ارزيقات بان اسبابها بسيطه ويمكن التغلب عليها بكلمات عديدة فالاسباب تتلخص في خلافات بين اطفال او بسبب وقفة مركبه وخلافات بين شباب تتطور لشجارات كبيرة تتدخل العائله بكاملها مما ينتج عنها قتل واصابات واضرار بالممتلكات والمنازل وترويع الاطفال والنساء والشيوخ .

واشار ارزيقات الى ان الشرطة والاجهزة الامنية وضعت خطة للاستجابه السريعه للبلاغات حول الشجارات مما ساهم في السيطرة عليها وتخفيف التوترات وجرائم القتل خلال هذا الشهر.

#رمضان #شجار

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