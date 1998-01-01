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هام للمسافرين عبر معبر رفح البري

الخميس 07 يونيو 2018 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هام للمسافرين عبر معبر رفح البري



غزة/سما/

نوّهت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، إلى أن السفر اليوم الخميس 7 يونيو عبر معبر رفح البري سيكون للحافلات الثلاثة المُدرجة في الكشف المرفق، وهم من الكشوفات السابقة التي لم يتسنى لها السفر وتم تسليم جوازاتهم، حيث عليهم التواجد الساعة 08:00 من صباح غد الخميس في الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وأفادت الوزراة، أنّ صالة النجار بخانيونس تستقبل  غداً الخميس، المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف 19 رمضان المُعلن عنه الإثنين الماضي (من حافلة 2 حتى حافلة 6)، في تمام الساعة 10:00 صباحاً لتسليم جوازاتهم، على أن يتم تسهيل سفرهم يوم الجمعة 8 يونيو 2018.

#رفح #معبر

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