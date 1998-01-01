بالأسماء.. اعتقالات واقتحامات في قرى ومدن الضفة

رام الله/سما/

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كريم البرقاوي(19 ) بعد مداهمة منزله في شارع عمان في مدينه نابلس

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ثائر بدوان من منزله في بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد مطاردته لأكثر من شهرين .

وأضافت المصادر، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد سياعرة من بلدة خاراس شمال غرب الخليل.

وأوضحت، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت، بلدات خاراس ونوبا ويطا قضاء الخليل شمال الضفة

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف في مدينة نابلس.

وأشارت المصادر، إلى أنّ قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت بين منازل الأهالي في بلدة حرملة شرق بيت لحم.