مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر في معظم دول العالم

القدس المحتلة / سما /

أعلن مركز الفلك الدولي، الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018، أن عيد الفطر سيبدأ يوم الجمعة 15 يونيو/حزيران في معظم دول العالم.

وأوضح المركز في بيان،ٍ أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1439هـ) الخميس 14 يونيو/حزيران 2018، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" الذي يبث من مقره في أبوظبي. وأضاف المركز أنه في ذلك اليوم، "يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي، وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 يونيو/حزيران 2018، يوم الفطر في كل دول العالم"، حسب البيان.

وستكون رؤية الهلال باستخدام التلسكوب ممكنة في شرق وجنوب شرقي آسيا وأوروبا، أما في معظم الدول العربية فستكون رؤية الهلال صعبة بالعين المجردة، حسب المركز.

فيما نقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن الفلكي عبد العزيز الحصيني، تأكيده أن رمضان سيكون ناقصاً؛ لكونه سيكون 29 يوماً فقط، فيما سيحل العيد يوم الجمعة 15 يونيو/حزيران 2018. وقال في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، إنه يمكن رؤية الهلال بشرط صفاء الأجواء في مكان الترائي.