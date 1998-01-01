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نتنياهو يزعم : " بلاء " غزة من مساعي حماس للقضاء علينا

الأربعاء 06 يونيو 2018 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزعم : " بلاء " غزة من مساعي حماس للقضاء علينا



القدس المحتلة / سما /

اعلنت القناة العاشرة الإسرائيلية نقلا عن مراسلها في لندن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلوم حماس لمشاكل قطاع غزة ومعاناة سكان القطاع الإنسانية.

فبحسب التقرير، قال نتنياهو في لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داونينغ10، إن "مشاكل غزة تنبع من مساعي حماس لتدمير إسرائيل".

وأوضح نتنياهو "المشاكل في غزة تبدأ من الرغبة الاساسية لدى حركة حماس بالقضاء على إسرائيل. فهم يحرقون حقولنا ويحاولون اقتحام جدراننا، واختطاف جنودنا وايذاء مواطنينا. نحن نفعل كل ما بوسعنا كل نمنع إزهاق حياة البشر".

وتابع "نحن نفعل كل بوسعنا لمنع فقدان الحياة .. السبب في أن غزة تمر بأزمة إنسانية لأن حماس تحول الكثير من الموارد والإمدادات المدنية إلى الأنفاق الإرهابية". وفق إدعائه.

في المقابل قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لنتنياهو "نحن نعترف بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن كان هناك ضحايا ويوجد تصعيد في غزة. أريد أن نتحدث عن تسهيل الوضع في قطاع غزة وكيفية العودة الى حل الدولتين".

#نتنياهو #غزة #حماس

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