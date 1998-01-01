مدير عام الشرطة يأمر بالتحقيق في اجراءات اعتقال 31 شخصاً في رام الله ويفرج عنهم

رام الله / سما /

أمر مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، بفتح تحقيق ومراجعة الإجراءات في القبض على 31 شخصا تم اعتقالهم من داخل مقهى برام الله اليوم الأربعاء بدعوى انتهاك حرمة شهر رمضان و"المجاهرة بالافطار".

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، أنه تم الإفراج عن المعتقلين بعد سماع أقوالهم.

وكان الناطق باسم الشرطة ذكر في وقت سابق من نهار اليوم الاربعاء ان الشرطة قبضت اليوم الاربعاء على 31 شخصا داخل مقهى وسط مدينة رام الله "للاشتباه بلعبهم القمار والافطار جهرا داخل مقهى وسط مدينة رام الله".