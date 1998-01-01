جيش الاحتلال يرفض بشدة اغتيال مطلقي الطائرات الورقية الحارقة

القدس المحتلة / سما /

اشتدت الخلافات في أوساط القيادة السياسية ـ الأمنية حول طريقة التعامل ضد مطلقي الطائرات الورقية التي أضرمت النيران في غلاف غزة.

ووفقا للقناة العبرية العاشرة، طلب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يوم أمس التعامل مع مطلقي الطائرات الورقية كـ"إرهابيين" واغتيالهم، كما يتم اغتيال مطلقي الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

هذا وفض الجيش مطالب الوزير أردان بشكل قاطع، حيث أوضحت مصادر عسكرية بأن مطلقي الطائرات الورقية من غزة يطلقونها من بين المنازل والأحياء، فلا يمكن قصف المنازل في كل مرة يتم فيها إطلاق الطائرات الورقية.

كما أضافت المصادر أن الحديث يدور عن أطفال صغار، حيث سيؤدي اغتيالهم إلى الإضرار بصورة "إسرائيل"، الأمر الذي سيتمخض عن أضرار أخطر من أضرار الطائرات الورقية الحارقة.