جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يرفض بشدة اغتيال مطلقي الطائرات الورقية الحارقة

الأربعاء 06 يونيو 2018 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يرفض بشدة اغتيال مطلقي الطائرات الورقية الحارقة



القدس المحتلة / سما /

اشتدت الخلافات في أوساط القيادة السياسية ـ الأمنية حول طريقة التعامل ضد مطلقي الطائرات الورقية التي أضرمت النيران في غلاف غزة.

ووفقا للقناة العبرية العاشرة، طلب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يوم أمس التعامل مع مطلقي الطائرات الورقية كـ"إرهابيين" واغتيالهم، كما يتم اغتيال مطلقي الصواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

هذا وفض الجيش مطالب الوزير أردان بشكل قاطع، حيث أوضحت مصادر عسكرية بأن مطلقي الطائرات الورقية من غزة يطلقونها من بين المنازل والأحياء، فلا يمكن قصف المنازل في كل مرة يتم فيها إطلاق الطائرات الورقية.

كما أضافت المصادر أن الحديث يدور عن أطفال صغار، حيث سيؤدي اغتيالهم إلى الإضرار بصورة "إسرائيل"، الأمر الذي سيتمخض عن أضرار أخطر من أضرار الطائرات الورقية الحارقة.

#جيش الاحتلال #الطائرات الورقية

أخبار ذات صلة

بالصور: للمرة الأولى: نشوب حرائق داخل مستوطنة بسبب الطائرات الورقية

نصف مليون طالب لاجئ فلسطيني يطلقون الطائرات الورقية للفت الانتباه لقضية الاونروا

مخيم الدهيشة

احتجاجاً على احداث رام الله ..فيديو ..شبان من "الدهيشة" يهاجمون الشرطة بالزجاجات الحارقة

مشعل

مشعل : سنهزم إسرائيل بالحجر والبندقية والطائرات الورقية

عملاء -ارشيفية

غزة : الحكم بالإعدام شنقا لمدان بالتخابر مع الاحتلال والتورط في اغتيال قيادات

المحرر الشهيد مازن فقهاء

حماس: اغتيال المحرر مازن فقهاء عملية جبانة نفذها عملاء الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ضمن خطة دولية للتخفيف عن غزة.. "إسرائيل" ستضخ عملات و أنصاف شواقل للقطاع

ميسي يقف وراء الالغاء.. إسرائيل تُلوح بتقديم شكوى إلى الفيفا إثر إلغاء مباراة الأرجنتين

جيهان السادات تكشف سرا جديدا عن زوجها الراحل (شاهد)

يديعوت: خلافات كبيرة بين قادة إسرائيل، بشأن غزة ومشاريع إعادةالإعمار و حماس

جنرال اسرائيلي: يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة وإنهاء حكم حماس مهما كان الثمن

بسبب الضغوطات والاحتجاجات .. الأرجنتين تثير غضب اسرائيل و تلغي مباراتها أمامها

عودة الحياة الطبيعية للأردن.. ومسيرات داعمة لمواقف الملك مع مطالب الشعب

الأخبار الرئيسية

مسيرة العودة - غزة

فرنسا: بعثة فلسطين تنفي ما أوردته "العاشرة الإسرائيلية" على لسان الهرفي حول مسيرات العودة

الكابينت

معاريف: الكابينت يناقش خطة ميلادينوف حول غزة واعادة ضخ اموال قطرية.. وهذه اهم بنودها

هآرتس : حماس شريك ممتاز ولا إعمار لغزة بدون مشاركتها

احتلال - ارشيف

فيديو.. استشهاد الشاب عز التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله

ميسي

ميسي يقف وراء الالغاء.. إسرائيل تُلوح بتقديم شكوى إلى الفيفا إثر إلغاء مباراة الأرجنتين

الاتصالات الفلسطينية