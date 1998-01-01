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الاحتلال يرفض طلب عهد التميمي بإفراج مبكر

الأربعاء 06 يونيو 2018 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض طلب عهد التميمي بإفراج مبكر



رام الله / سما /

 رفضت ما يسمى لجنة الإفراج المبكر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا تقدم به فريق الدفاع عن الأسيرة عهد التميمي، بالإفراج عنها مبكرا من خلال تقصير الحكم الصادر بحقها.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن التميمي التي حكمت في الحادي والعشرين من شهر مارس/ آذار الماضي بالسجن 8 أشهر تقدمت بالالتماس على أن يتم اقتطاع الثلث الأخير من الحكم، إلا أن اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته.

وأشارت القناة إلى أن جهاز الأمن العام "الشاباك" أوصى مسبقا بعدم إطلاق سراحها بشكل مبكر بحجة أنها تحمل أيديولوجيا خطيرة ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع.

وقالت التميمي خلال جلسة الالتماس "سأخرج من سجني مرفوعة الرأس، والجنود اليوم قتلوا ابن عمي في النبي صالح".

#الاحتلال #عهد التميمي

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