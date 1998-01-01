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ماي تعبر لـ"نتنياهو عن قلقها لسقوط ضحايا في غزة

الأربعاء 06 يونيو 2018 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماي تعبر لـ"نتنياهو عن قلقها لسقوط ضحايا في غزة



غزة / سما /

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الدفاع عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة مؤخرا.

وقال نتنياهو أن" التظاهرات التي تشهدها حدود قطاع غزة لم تكن سلمية وأنه سجل العديد من محاولات خطف الجنود الإسرائيليين والإضرار بالسكان".

وأكد نتنياهو خلال لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام محاولات اقتحام الحدود خلال المسيرات العنيفة". كما قال.

وأضاف "المشاكل في غزة تبدأ برغبة إيران الأساسية في تدمير إسرائيل وإحراق حقولنا ومحاولة اقتحام حدودنا لاختطاف جنودنا والإضرار بالمدنيين".

وتابع "نحن نفعل كل بوسعنا لمنع فقدان الحياة .. السبب في أن غزة تمر بأزمة إنسانية لأن حماس تحول الكثير من الموارد والإمدادات المدنية إلى الأنفاق الإرهابية". وفق إدعائه.

من جانبها قالت رئيسة الوزراء البريطانية أنها تشعر بقلق تجاه سقوط ضحايا في غزة خلال المسيرات السلمية.

وأكدت على اعتراف بلادها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن دون إيقاع خسائر في الأرواح والتصعيد عسكريا في غزة.

وأضافت "أريد أن نتحدث عن ضرورة تخفيف الوضع في قطاع غزة وكيفية العودة إلى حل الدولتين".

#نتنياهو #غزة #ماي

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