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"بيتا" تناقش وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوره

الأربعاء 06 يونيو 2018 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

عقد اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، اجتماعا مع شركة الوطنية موبايل، لمناقشة وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوره، وتطلعات العمل للأعوام القادمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات التواصل بين الاتحاد وأعضاءه لنقاش فرص تحسين وضع القطاع، وتحسين تتضافر الجهود باتجاه خلق بيئة قانونية وتجارية داعمة لهذا القطاع.

جاء ذلك بمشاركة رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدكتور يحيى السلقان، وأعضاء مجلس الادارة كل من سيعد زيدان وخالد صبري بالاضافة الى القائم بأعمال الاتحاد اماني معدي، ومن قبل الوطنية شارك الدكتور ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل وشادي القواسمة مدير التسويق، وبالتوازي تم عقد اجتماع ما بين مجلس ادارة الاتحاد في غزة مع هيثم ابو شعبان مدير عام العمليات في غزة.

وجاء هذا اللقاء كجزء من التواصل بين الطرفين لبحث سبل التعاون خلال العام، ولتأكيد على دور شركة الوطنية موبايل كشركة رائدة في هذا القطاع، وقد ناقش الاجتماع سير عمل خدمات الجيل الثالث في فلسطين وسير عمل الشركة وتقدمها في اسواق غزة والتي انطلقت اواخر العام السابق.

واكد السلقان على دور "بيتا" التي تعمل كمظلة حامية لجميع اعضائها، وللدور الذي تقوم به لخلق بيئة حاضنة لابداعات القطاع ولتحسين فرص العمل والاستثمار، مؤكدا ان شركة الوطنية موبايل خير دليل على نموذج استثماري ناجح بهذا القطاع والتي استطاعت خلاله شركة الوطنية ان تأخذ دورها بنجاعة في تقديم أفضل خدمات للمواطن الفلسطيني وتغطية كافة القطاعات.

واشار الى أهمية دعم هذه الشركات الكبرى لمسيرة الاتحاد بهدف تمكين ودعم دور الاتحاد في الحفاظ على مصالح القطاع وأعضاءه على وجه الخصوص.

ومن جهته، رحب الدكتور ضرغام بهذه الزيارة، متحدثا عن انجازات شركة الوطنية بعد دخول خدمات الجيل الثالث وبدء العمل في قطاع غزة، معربا عن اهمية تضافر الجهود بين الاتحاد وأعضائة لخدمة القطاع بشكل عام وعن اهمية التعاون والاستثمار للنهوض بهذا القطاع باعتباره قطاع واعد على صعيد الاقتصاد الوطني.

واعرب المشاركون عن أهمية هذه اللقاءات لتقريب وجهات النظر ونقاش المستجدات المتعلقة بهذا القطاع، ونقاش افاق العمل والتعاون.

وختم اللقاء ببحث سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين في كل من الضفة الغربية وغزة.

#بيتا #الوطنية موبايل

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