الزراعة تفتتح موسم العنب اللابذري لعام 2018 في جنوب قطاع غزة

غزة / سما /

افتتحت وزارة الزراعة بغزة صباح اليوم الأربعاء موسم قطف العنب اللابذري للعام الحالي2018، وذلك في منطقة حي النصر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة وافتتح الموسم د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية، وبحضور ومدراء المديريات والإدارات العامة بالوزارة، بالإضافة الى لفيف من المزارعين .

وقال القدرة أن الوزارة تعمل باستمرار على مشاركة المزارع الفلسطيني في افتتاح كافة المواسم الزراعية، للتأكيد على دعمه والوقوف معه في التشبث بأرضه.

وأشار القدرة الى أن مساحة الكروم المنتجة من محصول العنب اللابذري هذا العام حوالي بلغت 1300 دونم تقريبا بينما بلغت الزراعات الجديدة غير المنتجة 280 دونم تقريبا ، حيث يقدر متوسط الإنتاج تقريبا 1300 كيلو للدونم والأصناف المزروعة في قطاع غزة هي صنف هجين ،125 وصنف ريد غلوب وسلطانينا وأكثرها مكشوف وبعضها داخل الدفيئات، وبدأت الأصناف المبكرة منه الأسبوع الماضي،و بالنسبة للمزروع داخل الدفيئات يوجد بقطاع غزة حوالي 100 دونم، وهو مبكر وينتج في العادة أكثر من الأصناف البذرية وأسعار بيعه أفضل ويباع ورقه بأسعار مرتفعة جداً وهو عنب يزرع مرويا وهو مطعم على أصول مقاومة لأمراض التربة...

وأكد القدرة خلال كلمة له افتتاح الموسم أن وزارته اتبعت سياسة إحلال الواردات، ومنع استيراد منتجات يمكن إنتاجها محلياً، وعملت علي إحلال العديد من المنتجات المحلية كالبطيخ، والشمام، والجزر، والحمضيات، وغيرها وقد حققت نجاحاً في ذلك.

وقال أن الوزارة تسعى في اتجاهين الأول هو سد الفجوة في الاحتياجات والثاني منع الاستيراد للمنتوجات التي تحقق فيها الاكتفاء، مؤكداً أن قرار المنع أتاح الفرصة لتسويق المنتج الوطني ودعم المزارع الفلسطيني،مشيداً بصمود المزارعين وتصميمهم على التميز في جودة محاصيلهم وزيادة الكميات المنتجة.

هذا ويعتبر العنب اللابذري هو المحصول المبكر للعنب حيث يسبق العنب العادي "البذري" في السوق ليغطي حاجة السوق من الفاكهة.