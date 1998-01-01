معاريف: الكابينت يناقش خطة ميلادينوف حول غزة واعادة ضخ اموال قطرية.. وهذه اهم بنودها

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت" سيناقش يوم الأحد المقبل خطة المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بشأن قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها أن ميلادينوف لديه خطة لإقامة مصانع وبنى تحتية لإعادة إعمار القطاع بأموال سيتم جمعها عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الاجتماع في حال عقد كما هو مقرر سيبحث تخفيف الأزمة الإنسانية، لافتة إلى أن الكابنيت سيناقش ربما خطط أخرى ومنها خطة وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس لإقامة جزيرة اصطناعية.

وقالت المصادر السياسية الإسرائيلية للصحيفة أن ميلادينوف يعمل بجهد كبير وبدون توقف من أجل تنفيذ خطة كبيرة مرتكزة على خطة كان قدمها منسق الأنشطة الحكومية السابق "يؤاف مردخاي".

وأشارت تلك المصادر إلى أن ميلادينوف يتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل ويتمتع بثقة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان الذي شكك أمس في تصريحات له من أنه لن يكون هناك أي فائدة في إعمار غزة.

ورجحت تلك المصادر أن ليبرمان لن يقف عائقا أمام خطة ميلادينوف أو خطة قطر لضخ أموال لإعادة بناء القطاع بعد أن كان قد منع تنفيذ تلك الخطة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هناك خلافات داخل الكابنيت بشأن كيفية التعامل مع غزة، وخاصة بين ليبرمان وقيادة الجيش، مشيرا إلى أن هناك تباينًا في المواقف بشأن هذا الملف