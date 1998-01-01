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بالفيديو: طرد حنين زعبي من الكنيست الإسرائيلي

الأربعاء 06 يونيو 2018 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: طرد حنين زعبي من الكنيست الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /


أقدم أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على طرد النائب العربي حنين زعبي، وذلك على خلفية انتقادها لجنود الجيش الإسرائيلي. 
 
وحسب قناة الكنيست، فإن طرد النائب زعبي من الجلسة الكاملة في الكنيست، تم بعد أن تحدثت ضد جنود الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أثار فوضى عارمة خلال الجلسة.
 
وكان وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، هاجم قبل أيام، النائب زعبي، داعيًا إلى طردها من الكنيست.

ووصف ليبرمان في منشوره زعبي بـ"المخربّة" و "الإرهابيّة" 3 مرّات خلال منشورٍ لم يتجاوز عدد كلماته المئة كلمة.

وكتب ليبرمان: "المخرّبة حنين زعبي في الكنيست، وتدعم الإرهاب ضدّ جنود الجيش الإسرائيلي وضدّ مواطني (إسرائيل). الشيء الوحيد غير الدّيمقراطي هنا هو وجود مخرّبة في الكنيست وتنشط ضدّ جنود الجيش".

ودعا ليبرمان متابعيه إلى التوقيع على عريضة تطالب بطرد زعبي من الكنيست، وقّع عليها أربعون عضو كنيست إسرائيليًا، وألقى ليبرمان باللوم على أعضاء كنيست آخرين لأنهم لم يصوّتوا.

#الكنيست #طرد #حنين زعبي

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