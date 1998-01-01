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جيش الاحتلال ينهي تدريبًا يحاكي تدمير سفينة واعتراض صاروخ في البحر

الأربعاء 06 يونيو 2018 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينهي تدريبًا يحاكي تدمير سفينة واعتراض صاروخ في البحر



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، وعبر صفحة الناطق باسمه، إنهاء تدريب بدأه الأسبوع الماضي، والذي قاده أسطول القوارب الصاروخية، وحاكى تدمير سفينة للعدو في البحر.

وقال قائد التدريب، العقيد أدار غيرشون: "إننا مستعدون وجاهزون لجميع التهديدات في القطاع البحري".

وبحسب المتحدث باسم الجيش، فإن التدريب تم إجراؤه الأسبوع الماضي واشتمل على محاكاة لاعتراض إطلاق صاروخ على منصة الغاز. كجزء من التدريب، طائرة بدون طيار هاجمت مطلق الصواريخ ومنظومة باراك للدفاع المنصوبة على سفينة ساعر اعترضته بنجاح.

ووفق الناطق، عقدت البحرية تدريبات مع قوارب الصواريخ، وتم استخدام نظام براك الدفاعي لاعتراض تهديد صاروخ على منصة الغاز.

وأضاف أنه في الجزء الثاني من التدريب، تم إطلاق صاروخين بحري من سفينتي لاهاف واحي كيدون باتجاه هدف في البحر كسفينة معادية.

 في هذا السيناريو أيضا، قال الجيش الإسرائيلي إن الهدف ضرب وتم تدميره بنجاح.

في خلفية التدريب، أفاد الجيش أنه تم نصب أنظمة كشف وأنظمة إلكترونية على سفينة الساعر ومن ضمنها رادار "مجال ايش" الجديد، الذي تم اختباره لأول مرة في الاستخدام التشغيلي، أدى إلى تحسن كبير في نطاق الكشف وقدرات تتبع السفينة ودقتها.

#الاحتلال #تدريب #بحر

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