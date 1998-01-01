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فتح ترحب بموقف ألارجنتين من الغاء المبارة مع دولة الاحتلال الاسرائيلية

الأربعاء 06 يونيو 2018 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحبت حركة فتح بموقف ألارجنتين  على كافة المستويات الرسمية والشعبية  واتحاد كرة القدم ولفريق كرة القدم الارجنتيني،  على قرارهم الجريء  والصحيح، بالغاء المباراة الودية التي كانت ستعقد مع منتخب دولة الاحتلال الاسرائيلية العنصرية   في القدس " عاصمة دولة فلسطين " في ذكرى الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا وقدسنا ، معتبرة هذه الخطوة بالايجابية ورسالة واضحة لاسرائيل بضرورة عدم تضليل الرأي العام الدولي، وعدم استخدام الرياضة لأغراض عدوانية مخالفة للقانون والشرعية الدوليين، وأن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مقدمة الشكر والعرفان للأرجنتين

  وأكد المتحدث الرسمي  باسم حركة فتح  وعضو مجلسها  الثوري اسامه القواسمي أن الغاء المباراه هو انتصار للقيم والاخلاق ولمحبي السلام في العالم، وللذين يصرون أن تبقى الرياضة بشكل عام،  و كرة القدم على  وجه الخصوص جسرا لترسيخ المحبة والسلام، وليس الكراهية والتعبير عن الاحقاد كما تريدها اسرائيل

وعبرت حركة فتح عن عظيم امتنانها لاتحاد كرة القدم الفلسطيني وعلى رأسه اللواء جبريل الرجوب وكافة العاملين  الذين قاموا بحملة دولية كبيره، وتعاملوا بمسؤولية عالية لافشال المخطط الاسرائيلي، كما عبرت الحركة عن شكرها الكبير للسيد الامين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط، والشكر لجميع الاتحادات والمنظمات  التي بذلت جهدا في هذا الاتجاه وللاعلام  الحركي والرسمي  للذين قاموا بحملة اعلامية دولية في هذا الاتجاه

 
#فتح #الارجنتين #المبارة

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