جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الصحة يبحث مع القنصل البريطاني تطورات الوضع الصحي في فلسطين

الأربعاء 06 يونيو 2018 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، مع القنصل البريطاني العام في القدس فليب هول أخر تطورات الوضع الصحي في فلسطين ، إضافة الى مناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالواقع الصحي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير عواد مع القنصل هول في مكتب وزير الصحة برام الله.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة وإستعراض الوضع الصحي الفلسطيني والمعايير الصحية، والتحديات التي تواجه النظام الصحي وعلى رأسها الإحتلال الإسرائيلي.

وأستعرض  وزير الصحة ما تقوم به الوزارة بكوادرها الطبية والصحية والفنية والإدارية، من جهود جبارة، ومساعي حثية لتطوير القطاع الصحي و تقديم أفضل الخدمات الطبية، والتي توجت بالعديد من الإنجازات الضخمة من إنشاء للمشافي، والمراكز الطبية، ورفدها بالأجهزة، والمعدات الطبية اللازمة.

وشدد الوزير عواد إنه لولا دعم ومساندة السيد الرئيس ورئيس الوزراء للقطاع الصحي لما حقق هذه الإنجازات الضخمة، وأن مشروع مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعه النخاع، ومستشفى هيوغوشافير للعيون  من أكبر الشواهد على ذلك.

وأضاف الوزير عواد بأن وزارة الصحة تعمل كل مافي وسعها في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وعلاج الجرحى وتزويد مستودعات الوزارة في غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري.

 
#وزير الصحة #القنصل البريطاني

أخبار ذات صلة

جامعة الاسراء: الوضع الصحي في غزة خطير وانتهاكات جسيمة بحق مرضى السرطان

الرئيس عباس

أسوشييتد بريس: طبيب ينتقل للسكن في المقاطعة لمتابعة الوضع الصحي للرئيس

ما هي تطورات المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين اليوم ؟؟

معبر رفح -ارشيفية

الاتحاد الأوروبي: بعثة دبلوماسية الى فلسطين لبحث تطورات معابر غزة

جواد عواد والسيسي - ارشيف

السيسي يستقبل وزير الصحة الفلسطيني ويبلغه تحياته للرئيس عباس

وزير الصحة

بالاسماء.. وزير الصحة يقرر عودة الموظفين الحرفيين لعملهم بغزة

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة

ماذا قال ليبرمان حول غزة و الهدنة مع حماس و الوضع الصحي للرئيس عباس ؟

ضمن خطة دولية للتخفيف عن غزة.. "إسرائيل" ستضخ عملات و أنصاف شواقل للقطاع

فقط في غزة .. ميساء جيوسي

محلل اسرائيلي : إذا سقط الملك فسنواجه دولة حماس جديدة في الأردن

ميسي يقف وراء الالغاء.. إسرائيل تُلوح بتقديم شكوى إلى الفيفا إثر إلغاء مباراة الأرجنتين

جيهان السادات تكشف سرا جديدا عن زوجها الراحل (شاهد)

الأخبار الرئيسية

الكابينت

معاريف: الكابينت يناقش خطة ميلادينوف حول غزة واعادة ضخ اموال قطرية.. وهذه اهم بنودها

هآرتس : حماس شريك ممتاز ولا إعمار لغزة بدون مشاركتها

احتلال - ارشيف

فيديو.. استشهاد الشاب عز التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله

ميسي

ميسي يقف وراء الالغاء.. إسرائيل تُلوح بتقديم شكوى إلى الفيفا إثر إلغاء مباراة الأرجنتين

احتلال- ارشيف

جنرال اسرائيلي: يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة وإنهاء حكم حماس مهما كان الثمن

الاتصالات الفلسطينية