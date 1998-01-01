وزير الصحة يبحث مع القنصل البريطاني تطورات الوضع الصحي في فلسطين

رام الله / سما /

بحث وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، مع القنصل البريطاني العام في القدس فليب هول أخر تطورات الوضع الصحي في فلسطين ، إضافة الى مناقشة العديد من القضايا والمواضيع المتعلقة بالواقع الصحي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده الوزير عواد مع القنصل هول في مكتب وزير الصحة برام الله.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة وإستعراض الوضع الصحي الفلسطيني والمعايير الصحية، والتحديات التي تواجه النظام الصحي وعلى رأسها الإحتلال الإسرائيلي.

وأستعرض وزير الصحة ما تقوم به الوزارة بكوادرها الطبية والصحية والفنية والإدارية، من جهود جبارة، ومساعي حثية لتطوير القطاع الصحي و تقديم أفضل الخدمات الطبية، والتي توجت بالعديد من الإنجازات الضخمة من إنشاء للمشافي، والمراكز الطبية، ورفدها بالأجهزة، والمعدات الطبية اللازمة.

وشدد الوزير عواد إنه لولا دعم ومساندة السيد الرئيس ورئيس الوزراء للقطاع الصحي لما حقق هذه الإنجازات الضخمة، وأن مشروع مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعه النخاع، ومستشفى هيوغوشافير للعيون من أكبر الشواهد على ذلك.

وأضاف الوزير عواد بأن وزارة الصحة تعمل كل مافي وسعها في خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وعلاج الجرحى وتزويد مستودعات الوزارة في غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري.