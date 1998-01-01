كيف تجددي حياتك الزوجية في رمضان؟

وكالات / سما /

مع ساعات الصيام الطويلة تصبح الحالة العصبية منتشرة بين الأزواج، وهذا يعود للانقطاع عن الطعام والشراب، لذلك وبحال كنت تبحثين عن نصائح لتجديد علاقتك مع زوجك في خلال هذا الشهر الفضيل إليك أهم النصائح حول الموضوع:



- عند اجتماع العائلة على الافطار بعد نهار صيام طويل، لا تهملي الجلوس بعدها مع شريكك والتحاور معاً حول الأمور التي دارت خلال اليوم، وما مررت به وقد أزعجك أم لا، والإصغاء له إن كان يعاني من مشاكل في عمله، بذلك تكونان مرتاحين في العلاقة التي تجمعكما، تتخلصان معاً من أسباب الخلافات بالحوار الناجح.



- من ناحية الزوج، يمكنه أن يظهر محبته لزوجته من خلال مساعدتها في تحضير المائدة والطعام على الإفطار، فعندما ينشغل معها من أجل راحتها، ستفرح الزوجة بالحب الذي بدر من شريكها وستكون ممتنة له.



- مع الصيام في شهر رمضان، لا يجب على الزوجين أن يغيّبا الرومانسية والكلام الجميل عن علاقتهما، فمساندة الآخر ضرورية ومهمة وتجعل اختبار الصيام أسهل ومرور الوقت أسلس، من هنا بادري على الدوام للحديث الى زوجك بشكل ناعم ورومانسي وسيبادلك بالمثل لتكونان مرتاحين.



- من المهم أن تكوني بمفردك مع زوجك كلما أمكن ولو لممارسة الصلاة من أجل أن يشعر كل واحد بالدعم الذي يقدمه الآخر له في هذه الفترة.