قوات الاحتلال تستهدف طواقم بلدية رفح في مخيم العودة

رفح / سما /

اصيب موظفان من طواقم الصيانة التابعة لبلدية رفح ظهر اليوم ؛ جراء استهدافهم من قبل قناصة الاحتلال خلال عملهم في صيانة مرافق مخيم العودة شرقي المدينة .

وأوضح رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة البلدية التي تقل الموظفين خلال عملهم الدوري في صيانة وتجهيز مخيم العودة المقام شرقي المدينة ، رغم أن الموظفين والسيارة تحمل شعار البلدية .

وقال أبو رضوان :" كانت طواقم البلدية تهم بمغادرة مخيم العودة بعد انتهاء عملهم قبل أن يتم استهدافهم بطلق قناص اخترق باب المركبة التي يستقلونها مما أسفر عن اصابة الموظف عبد ربه العرجا بطلق في البطن وحالته متوسطة الخطورة فيما أصيب زميله طلعت أبو عيادة بشظايا وجروح طفيفة ".