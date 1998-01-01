الكشف عن السبب الحقيقي لانفصال "ريهانا" عن حبيبها السعودي!

وكالات / سما /

كشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية ​ريهانا سبب انفصالها عن حبيبها المليونير السعودي ​حسن جميل.

وقالت المصادر إن الإنفصال جاء بسبب انشغلاتها بأعمالها وحفلاتها الفنية، حيث لا يوجد وقت لأي رجل في حياتها، خاصة أنها أصبحت مشغولة بخط مستحضرات التجميل ولانجيري Fenty Beauty.

وكانت المصادر صرحت لأحد المواقع الأجنبية في السابق أن ريهانا "حطمت قلب جميل فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماماً كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال".

ونقل الموقع عن مصادر ريهانا قولهم إن الأخيرة "حطمت قلبه فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماماً كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال".