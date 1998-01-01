جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مزايا مثيرة.. أبرز ما كشفت عنه أبل في iOS 12

الأربعاء 06 يونيو 2018 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزايا مثيرة.. أبرز ما كشفت عنه أبل في iOS 12



وكالات / سما /

أعلنت شركة أبل، الاثنين خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مدينة سان هوزيه، إطلاق تحديث جديد لأنظمة تشغيلها هو iOS 12 (آي.أو.إس 12).

ونشر موقع "بوي جينيوس ريبورت" أهم مزايا النظام الجديد، الذي قالت عنه أبل إنه سيساعد الأجهزة القديمة مثل (آي.فون 6) على العمل بصورة أفضل.

1- التوافق: سيكون نظام التشغيل الجديد متاحا على جميع الأجهزة القديمة التي تدعم النظام الحالي iOS 11، حيث سيعمل على زيادة سرعتها وتحسين أدائها. ومن بين الأجهزة التي ستكون متوافقة مع التحديث الجديد: آيفون 8 – آيفون 7 – آيفون 6 – آيفون 5 – آيفون SE – آيباد برو – آيباد ميني 4 – آيباد ميني 3 – أيباد إير 2 – آيباد إير - آيباد تاتش..

2- الواقع المعزز: أنشأت أبل نوعا جديدا لملف "USDZ"، الأمر الذي سيجعل مشاركة الملفات بصيغة "3D" مع أشخاص آخرين أسهل بكثير. كما أطلقت الشركة الأميركية تطبيقا جديدا يسمح للمستخدم بقياس الأشياء والمسافات فيما يسمى بـ"الواقع المعزز".

3- الصور: البحث في الصور شهد تحسنا كبيرا في النظام الجديد، من خلال توفير عدد من المقترحات والخيارات قبل بدء عملية البحث. ويمكنك البحث في مجالات معينة، مثل أحداث رياضية أو أحداث اجتماعية أو صور العطلة. كما تم توفير تأثيرات جديدة ومتنوعة للصور.

4- اختصارات "سيري": يتيح التحديث الجديد إضافة اختصارات جديدة إلى تطبيق "سيري"، حيث يمكنك على سبيل المثال إنشاء اختصار "فقدت مفاتيحي"، وعند الضغط عليه سيفتح التطبيق أوتوماتيكيا وسيحدد موقع مفاتيحك.

5- تحديث تطبيقات: شهدت بعض تطبيقات أبل تحديثات كبيرة في النظام الجديد، مثل تطبيق "الأخبار" الذي بات يوفر تبويبات جديدة مثل "المصادر المفضلة" و"أفضل المواضيع". تطبيقات أخرى تحسنت مثل "فويس ميمو" و"آي بوكس" الذي تغير اسمه إلى "أبل بوكس".

6- كار بلاي: شهد تطبيق "كار بلاي" هو الآخر تحسينات، حيث بات يدعم تطبيقات الطرف الثالث وخاصة تطبيقات الخرائط.

7- الإشعارات: بات بإمكان المستخدم تقسيم الإشعارات التي يرغب في التوصل بها، حسب كل تطبيق على حدة.

8- سكرين تايم: أصبحت شاشة أبل تتميز بمجموعة من الخصائص الجديدة، خصوصا تلك المتعلقة بـ"عدم الإزعاج" و"القيادة الآمنة".

9- الإيموجي: الصور المتحركة أو المعبرة في أبل باتت تضم صورا جديدة، مثل الشبح والكوالا والنمر.. فيما بات يتيح "Memoji" إمكانية إنشاء "Animoji" الخاص بك والذي يشبهك إلى حد ما.

10- فايس تايم: شهد تطبيق "فايس تايم" هو الآخر تحديثات، حيث صار بإمكان 32 متحدثا المشاركة في محادثة مباشرة جماعية في وقت واحد.

#مزايا #أبل

أخبار ذات صلة

تسريبات جديدة تكشف أبرز مزايا هواتف آيفون هذا العام

cab10a57-6f58-49b2-af6d-374469fb593b_16x9_600x338

تطبيق "سناب شات" يضيف مزايا مثيرة

فيديو/ مزايا خفية موجود في آيفون 7

thumb

تعرف على 10 مزايا في أندرويد لا تتوفر في آيفون

1-920202

لا تصدقوا الشائعات عن مزايا نوكيا 3310

thumb

مزايا جديدة طال انتظارها قادمة إلى واتساب

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

جيش الاحتلال يلقي بمنشورات تحذيرية لسكان غزة ... هذا ما ورد فيها!!

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لقاء "قصير جدا وعاصف" يجمع كوشنر وسفير الكويت في واشنطن والسبب فلسطين وحماس

لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثلهم

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

استعدادات فلسطينية لجولة تظاهرات جديدة في غزة وجيش الاحتلال يتأهب ويهدد

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

الاتصالات الفلسطينية