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إشبيلية لن يحرم إيمري من شراء نزونزي في حالة واحدة!

الأربعاء 06 يونيو 2018 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إشبيلية لن يحرم إيمري من شراء نزونزي في حالة واحدة!



وكالات / سما /

لم يعد سراً أن ستيفن نزونزي يعد خيار أوناي إيمري الأول لتدعيم خط وسط آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفي، ولكن تتبقى عدة عقبات على المدرب الإسباني تجاوزها حتى يعمل مع اللاعب الفرنسي مجدداً.

 

أوناي إيمري الذي تسلم مهمة صعبة بخلافة آرسين فينجر في تدريب آرسنال وجد نفسه تحت رحمة ملاك النادي الذين لن يعطوه سوى مبلغاً ضئيلاً نظير تدعيم الفريق في سوق الصيف.

وتكمن مشكلة إيمري الذي يرغب بشدة في ضم نزونزي في وجوب دفع مبلغ الشرط الجزائي نظير تخليص ستيفن من إشبيلية هذا الصيف وهو 40 مليون يورو وهو ما أكده مدير الفريق الأندلسي الرياضي الذي قال:

“لا أعلم إذا كانت هذه شائعة أم أمر حقيقي، ولكن إيمري يعلم ما هو الشيء الذي يدفع الأندية الكبرى”.

“لو أراد نزونزي فعليه أن يتصل ويضع عرضاً على الطاولة، والعرض يجب ألا يقل عن قيمة الشرط الجزائي وفي هذه المرحلة لن يحتاج للدخول في مفاوضات مع النادي”.

#إشبيلية

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