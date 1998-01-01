برشلونة يفكر في التعاقد مع محمد صلاح بدلاً من جريزمان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية صباح اليوم الأربعاء، عن تفكير إدارة النادي الكاتالوني برشلونة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف الحالي، بدلاً من الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يتماطل في مفاوضاته.

وخرجت الكثير من التقارير في الأونة الأخيرة، تشير إلى أن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان أبلغ زملاءه في نادي أتلتيكو مدريد بأنه باقٍ معهم ، وذلك قبل صافرات الاستهجان التي أطلقت نحوه من جانب الجمهور لدى دخوله الملعب في المباراة أمام إيبار.

وأفادت هذه المصادر أن جهود نادي أتلتيكو مدريد واللاعبين والجهاز الفني نجحت بإقناع جريزمان بالبقاء مع فريق العاصمة الإسبانية خلال الموسم المقبل ، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من صفوف نادي برشلونة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن إدارة نادي برشلونة الإسباني، قد تلجأ إلى التفاوض مع الدولي المصري محمد صلاح صاحب الـ25 عاماً والذي قدم موسما رائعا مع ليفربول الإنجليزي، بدلاً من أنطوان جريزمان التي تجد إدارة البرسا صعوبة كبيرة في ضمه.

وأشارت إلى أن صفقة النجم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في بطولة البريميرليج عن الموسم المنصرم، ستكلف نادي برشلونة الإسباني ما يقارب من 100 مليون يورو.