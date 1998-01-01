بيليغريني يكشف سبب خلافه مع إدارة ريال مدريد

وكالات / سما /

كشف التشيلي مانويل بيليغريني مدرب وست هام حاليا، عن سبب خلافه مع إدارة ريال مدريد أثناء فترة تدريبه للفريق "الملكي" في موسم 2009-2010، الذي تمت إقالته بعدها بسبب عدم تحقيق أي لقب خلال ذلك الموسم.

وقال بيليغريني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أكثر النقاشات التي دارت بيني وبين المسؤولين في ريال مدريد كانت حول مستوى بعض اللاعبين، لقد أرادوا فرض مشاركة بعضهم في المباريات, لكني لم أقم بالمساومة في ذلك".

وأضاف: "خلال مسيرتي مع ريال مدريد كان الثنائي الأسهل في التعامل راؤول غونزاليس وكريستيانو رونالدو، لكن الأكثر تعقيدا في التعامل معه في مشواري هو خوان رومان ريكيلمي أثناء قيادتي لفياريال، لقد كان يتمتع دائما بعلاقة جيدة مع زملائه بالفريق".

وتابع: "أتمتع بعلاقة جيدة مع جميع المدربين بما في ذلك جوزيه مورينيو، فلقد تقابلنا في لندن بالآونة الأخيرة وشهد اللقاء ترحيباً كبيراً بيننا".

وأتم: "لن أدرب مرة أخرى في تشيلي أو أي بلد آخر في أمريكا الجنوبية، فسيكون ذلك خطوة للوراء".

وكان وست هام أعلن في نهاية مايو الماضي عن تعيين بيليغريني مدربا للفريق لـ3 سنوات مقبلة خلفا للمدرب ديفيد مويس.