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اللجنة الرياضية في البريج تختتم بطولات شهداء العودة

الأربعاء 06 يونيو 2018 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الرياضية في البريج تختتم بطولات شهداء العودة



غزة / سما /

اختتمت اللجنة الرياضية في مخيم البريج بالمنطقة الوسطى، بطولات شهداء مسيرة العودة الكبرى للألعاب الرياضية الجماعية والفردية، في الحفل الختامي الذي جرى على ملعب الشهيد "أنيس أبو شمالة" بالمخيم.

وتوّج مسجد النور بلقب دوري كرة القدم لفرق المخيم, عقب فوزه على مسجد عمر بن الخطاب بركلات الترجيح.

كما أقيمت سلسلة بطولات شهداء مسيرة العودة الكبرى على مستوى كرة السلة لقدامى اللاعبين، واليد بمشاركة نجوم القطاع, والطائرة, وكرة الطاولة.

وشارك في البطولات أكثر من 400 لاعب على مستوى جميع الألعاب الرياضية، وحصلت الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني في كل لعبة على جوائز قيمة من اللجنة المنظمة.

يشار إلى اللجنة المنظمة للبطولة تتكون من وائل عيسى, ورائد العجلة, وخالد زيادة, وسعيد الصوص, وأبو إبراهيم السماك, وشادي غبن.

#بطولة العودة

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