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اتحاد السلة يوقع عقد رعاية الدوري

الأربعاء 06 يونيو 2018 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد السلة يوقع عقد رعاية الدوري



غزة / سما /

وقّع الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة, اتفاقية رعاية دوري الدرجة الممتازة مع شركة "جوال", في الاجتماع الذي جرى الأربعاء بمقر الشركة غرب غزة.

وحضر توقيع الرعاية خليل أبو شمالة نائب رئيس اتحاد السلة, وعمر شمالي المدير الإقليمي لشركة "جوال" في غزة, وأعضاء اتحاد السلة

وبلغت قيمة الرعاية حوالي 47800 ألف دينار أردني, تشمل مكافآت الأندية المشاركة في الدوري.

ويحصل الفائز بالدوري على مبلغ 7 آلاف دينار، مقابل 5 آلاف دينار للوصيف، و3 آلاف دينار للثالث، وألفي دينار للرابع، و1200 دينار لأصحاب المراكز من الخامس وحتى التاسع.

#اتحاد السلة #الدوري

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