جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز الوفاء ينظم فعالية لرسم جدارية " خيرنا في كبارنا "

الأربعاء 06 يونيو 2018 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظم مركز الوفاء لرعاية المسنين وبالتعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني حفل افتتاح وقص شريط رسم جدارية " خيرنا في كبارنا " ، وذلك ضمن حملة # برهُم_واجب_علينا التي أطلقها المركز مؤخرًا.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الشيقة حيث كانت هناك وصلتين من الدبكة الفلكلورية الفلسطينية، وتم افتتاح الجدارية التي قام برسمها عدد من الفنانين ، وكان هناك اطلاق بالونات تعبر عن حقوق المسنين.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الوفاء د. جمال خصوان "إن جدارية # خيرنا_في_كبارنا تعبر عن الخير المتأصل في أبناء شعبنا الذين لن ينسوا كبارهم، وبتعاوننا وتكاتفنا لن ندع مجالًا للوضع المتأزم الذي نحياه وقد نال من الجميع أن ينال منهم".

وأشار خصوان خلال كلمته التي ألقاها في الحفل إلى أن مركز الوفاء يعلن من خلال هذه الفعاليات استمرار الامل والعطاء لكبار السن الذين يرعاهم طيلة 38 عامًا ومازال على مدار الساعة مجانًا ومدى الحياة.

وأوضح أن فعالية " خيرنا في كبارنا تهدف إلى التوعية بحقوق كبار السن وتسليط الضوء على قضية المسنين وخصوصًا مسني مركز الوفاء الذي يمر بضائقة شديدة نتيجة توقف المساعدات الخارجية وتدهور الوضع الاقتصادي بغزة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الوفاء عن إطلاق فكرة إنشاء وقف المسنين الاستثماري الخيري الذي من المتوقع انطلاق فكرته مع مطلع العام القادم ليحقق الديمومة لعمل المركز، داعيًا كل السباقين للخير إلى مساندة الوقف.

وشكر خصوان لكل من ساهم من أجل المركز من مؤسسات وأفراد وشخصيات اعتبارية، موجهًا كل الشكر والاحترام إلى البنك الإسلامي الفلسطيني الذي رعى الفعالية.

بدورها، أكدت مدير دائرة العلاقات العامة في البنك الإسلامي الفلسطيني أ. ضحى الوزني أن دور البنك تعدى الجانب الاقتصادي والمالي إلى المشاركة الحقيقية والفاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وشددت أ. ضحى الوزني على أن البنك يحرص على تلبية احتياجات الفئات المهمشة والأكثر احتياجا لضمان الحياة الكريمة لهم وذلك في اطار سياسته القائمة على ترك اثر ايجابي ومستدام في جميع انشطته وتدخلاته.

وكشفت الوزني أن برنامج المسئولية المجتمعية لدي البنك نجح في انشاء جسور تواصل مع العديد من المؤسسات المحلية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المحلي.

وقالت "إننا ننظر للمؤسسات التي نتعاون معها كشركاء ونعمل على تطوير علاقتنا معهم بما يخدم وطننا ومجتمعنا".

وجددت الوزني إلى أن دعم هذه الفعالية جاء من منطلق إيمان البنك بأن الاهتمام بكبار السن لا يقل أهمية عن الاهتمام بأي فئة أخرى في المجتمع.

وأشارت إلى أن دعم هذه الفعالية ليس أول مشروع تعاون للبنك مع مركز الوفاء للمسنين، فقد قام البنك بتنفيذ فعالية مع المركز شارك فيها الموظفون بإفطار رمضاني مع المسنين نزلاء مركز الوفاء.

#مركز الوفاء

أخبار ذات صلة

مدير مركز دراسات سعودي

هكذا دافع مدير مركز دراسات سعودي عن "يهودية القدس" وأحقية اليهود بها

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

عبير القنيبي

الفلسطينية "عبير القنيبي" تتأهل للمرحلة ما قبل النهائية لجائزة "أفضل معلم في العالم"

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة

ماذا قال ليبرمان حول غزة و الهدنة مع حماس و الوضع الصحي للرئيس عباس ؟

ضمن خطة دولية للتخفيف عن غزة.. "إسرائيل" ستضخ عملات و أنصاف شواقل للقطاع

فقط في غزة .. ميساء جيوسي

محلل اسرائيلي : إذا سقط الملك فسنواجه دولة حماس جديدة في الأردن

ميسي يقف وراء الالغاء.. إسرائيل تُلوح بتقديم شكوى إلى الفيفا إثر إلغاء مباراة الأرجنتين

جيهان السادات تكشف سرا جديدا عن زوجها الراحل (شاهد)

الأخبار الرئيسية

الكابينت

معاريف: الكابينت يناقش خطة ميلادينوف حول غزة واعادة ضخ اموال قطرية.. وهذه اهم بنودها

هآرتس : حماس شريك ممتاز ولا إعمار لغزة بدون مشاركتها

احتلال - ارشيف

فيديو.. استشهاد الشاب عز التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله

ميسي

ميسي يقف وراء الالغاء.. إسرائيل تُلوح بتقديم شكوى إلى الفيفا إثر إلغاء مباراة الأرجنتين

احتلال- ارشيف

جنرال اسرائيلي: يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة وإنهاء حكم حماس مهما كان الثمن

الاتصالات الفلسطينية