مركز الوفاء ينظم فعالية لرسم جدارية " خيرنا في كبارنا "

غزة / سما /

نظم مركز الوفاء لرعاية المسنين وبالتعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني حفل افتتاح وقص شريط رسم جدارية " خيرنا في كبارنا " ، وذلك ضمن حملة # برهُم_واجب_علينا التي أطلقها المركز مؤخرًا.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الشيقة حيث كانت هناك وصلتين من الدبكة الفلكلورية الفلسطينية، وتم افتتاح الجدارية التي قام برسمها عدد من الفنانين ، وكان هناك اطلاق بالونات تعبر عن حقوق المسنين.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الوفاء د. جمال خصوان "إن جدارية # خيرنا_في_كبارنا تعبر عن الخير المتأصل في أبناء شعبنا الذين لن ينسوا كبارهم، وبتعاوننا وتكاتفنا لن ندع مجالًا للوضع المتأزم الذي نحياه وقد نال من الجميع أن ينال منهم".

وأشار خصوان خلال كلمته التي ألقاها في الحفل إلى أن مركز الوفاء يعلن من خلال هذه الفعاليات استمرار الامل والعطاء لكبار السن الذين يرعاهم طيلة 38 عامًا ومازال على مدار الساعة مجانًا ومدى الحياة.

وأوضح أن فعالية " خيرنا في كبارنا تهدف إلى التوعية بحقوق كبار السن وتسليط الضوء على قضية المسنين وخصوصًا مسني مركز الوفاء الذي يمر بضائقة شديدة نتيجة توقف المساعدات الخارجية وتدهور الوضع الاقتصادي بغزة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الوفاء عن إطلاق فكرة إنشاء وقف المسنين الاستثماري الخيري الذي من المتوقع انطلاق فكرته مع مطلع العام القادم ليحقق الديمومة لعمل المركز، داعيًا كل السباقين للخير إلى مساندة الوقف.

وشكر خصوان لكل من ساهم من أجل المركز من مؤسسات وأفراد وشخصيات اعتبارية، موجهًا كل الشكر والاحترام إلى البنك الإسلامي الفلسطيني الذي رعى الفعالية.

بدورها، أكدت مدير دائرة العلاقات العامة في البنك الإسلامي الفلسطيني أ. ضحى الوزني أن دور البنك تعدى الجانب الاقتصادي والمالي إلى المشاركة الحقيقية والفاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وشددت أ. ضحى الوزني على أن البنك يحرص على تلبية احتياجات الفئات المهمشة والأكثر احتياجا لضمان الحياة الكريمة لهم وذلك في اطار سياسته القائمة على ترك اثر ايجابي ومستدام في جميع انشطته وتدخلاته.

وكشفت الوزني أن برنامج المسئولية المجتمعية لدي البنك نجح في انشاء جسور تواصل مع العديد من المؤسسات المحلية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المحلي.

وقالت "إننا ننظر للمؤسسات التي نتعاون معها كشركاء ونعمل على تطوير علاقتنا معهم بما يخدم وطننا ومجتمعنا".

وجددت الوزني إلى أن دعم هذه الفعالية جاء من منطلق إيمان البنك بأن الاهتمام بكبار السن لا يقل أهمية عن الاهتمام بأي فئة أخرى في المجتمع.

وأشارت إلى أن دعم هذه الفعالية ليس أول مشروع تعاون للبنك مع مركز الوفاء للمسنين، فقد قام البنك بتنفيذ فعالية مع المركز شارك فيها الموظفون بإفطار رمضاني مع المسنين نزلاء مركز الوفاء.