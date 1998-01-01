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القبض على 31 شخصا للاشتباه بالمقامرة والإفطار جهرا بمقهى وسط رام الله

الأربعاء 06 يونيو 2018 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 31 شخصا للاشتباه بالمقامرة والإفطار جهرا بمقهى وسط رام الله



رام الله /سما/

قبضت شرطة محافظة رام الله، اليوم الأربعاء، على 31 شخصا داخل مقهى وسط مدينة رام الله، للاشتباه بلعبهم القمار والإفطار جهرا.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، "إن العديد من البلاغات من مواطنين محتجين وردت لغرفة عمليات شرطة رام الله تفيد بوجود عدد كبير من الأشخاص يلعبون القمار ويزعجون المواطنين، وينتهكون حرمة الشهر الفضيل داخل مقهى، وعليه تم تحريك قوة من الشرطة وعند وصولها تبين أن 31 شخصا يتواجدون داخل المقهى، فتم إحضارهم لمديرية الشرطة لسماع أقوالهم والتأكد من صحة البلاغات".

وبيّن ارزيقات أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 يجرم من يلعب القمار، سواء في مكان عام أو خاص، ويمنع انتهاك حرمة شهر رمضان بالحبس لمدة شهر أو الغرامة بـ15 دينارا.

وأضاف ان قيادة الشرطة حريصة كل الحرص على صيانة حقوق كافة المواطنين مهما كانت ديانتهم أو مشاربهم الدينية، وفقا للقانون، وتتعامل مع كافة البلاغات بشفافية وحتمية التأكد من صحتها دون المساس بحرية العبادة أو التعبير عن الآراء.

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