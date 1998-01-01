بلدية غزة تكثف جهودها خلال شهر رمضان للحفاظ على النظافة

غزة / سما /

كثفت بلدية غزة جهودها للحفاظ على نظافة المدينة وجمع وترحيل النفايات الصلبة من كافة أحياء وشوراع المدينة والأسواق خلال شهر رمضان الفضيل رغم الأزمة التي تمر بها البلدية وحالة الطوارئ التي تعمل بها بسبب اشتداد الحصار وتوقف غالبية المنح والمساعدات والبرامج التشغيلية.

وقال رئيس قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة ماجد سكر إن البلدية خصصت ورديتان صباحية ومسائية للعمل طيلة شهر رمضان لجمع النفايات من الشوارع والمنازل والأسواق، موضحاً أن الوردية الأولى تنقسم إلى جزئين، ويبدأ عمل الجزء الأول من الساعة 5:30 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا ويقوم بجمع النفايات المنزلية بينما يعمل الجزء الثاني من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة 1 ظهراً ويقوم بترحيل النفايات من الشوارع الرئيسة والحاويات .

وأضاف أن الوردية الثانية تنقسم إلى جزئين أيضا ويبدأ عمل الجزء الأول من الوردية الثانية بعد الإفطار مباشرة ومن الساعة 30 : 8 مساء وحتى الساعة 30 : 1 فجرا ويقوم بجمع النفايات من الأسواق في منطقة الشيخ رضوان، ومعسكر الشاطئ، وسوق فراس، وسوق الشجاعية، بينما يعمل الجزء الثاني من الساعة 10 ليلاً وحتى الساعة 3 فجراً في شارع عمر المختار ومنطقة سوق الزاويا والبلدة القديمة .

ودعا سكر المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات النظافة المعلنة وإخراج النفايات مبكرا وقبل الساعة 7 صباحا ووضعها في أكياس بلاستكية محكمة الإغلاق وعدم وضعها في جزر الشوارع حتى يتسنها ترحيلها في نفس اليوم .

وأوضح أنه تم خلال شهر مايو / آيار الماضي جمع وترحيل نحو 18 الف طن من النفايات المنزلية وترحيلها للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة، بالإضافة إلى كنس 12 شارعا، و تنظيف 8 قطع من الاراضي، وتنظيم 11 حملة للنظافة في مناطق مختلفة بمشاركة مؤسسات من المجتمع المحلي .

وفي السياق؛ أعلن قسم معالجة وإعادة تصنيع النفايات الصلبة أن مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك استقبل نحو 23 ألف طن من النفايات منها: 18 ألف طن من بلدية غزة و4 ألاف و 400 طن من من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) و 130 طن من المنطقة الصناعية، و131 طن من بلدية الزهراء، و110 طن من بلدية المغراقة، و 76 طن من بلدية وادي غزة .