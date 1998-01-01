جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"زكاة الدرج" توزع اللحوم المجمدة على 450 أسرة محتاجة

الأربعاء 06 يونيو 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزعت لجنة الدرج، يوم أمس اللحوم المجمدة على 450 أسرة محتاجة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بالتعاون مع الإدارة العامة للزكاة، وذلك مساعدةً لهم في شهر رمضان.

وبين رامي العشي المدير التنفيذي للجنة، أن كل أسرة حصلت على أربعة كيلو من اللحوم، حيث يأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها زكاة الدرج لدعم المحتاجين والتخفيف من الأعباء الواقعة عليهم.

كما ذكر، أن اللجنة تقدم وجبات الإفطار لأكثر من 200 أسرة مستورة يومياً من بداية رمضان، بالإضافة لتنفيذ مشاريع الطرود الغذائية الرمضانية وتقديم المساعدات والكفالات المالية.

وأعرب العشي، عن شكره للإدارة العامة للزكاة التي تبذل مابوسعها من أجل مساندة أهالي قطاع غزة وسط الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

#زكاة الدرج

أخبار ذات صلة

أمريكا تقرر تحويل أموال السلطة المجمدة لكن الى أين ؟!

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

"واللا" العبري: أبومازن "فهم المؤامرة "التي تحاك ضده مما دفعه لأحضان تركيا وقطر

عبير القنيبي

الفلسطينية "عبير القنيبي" تتأهل للمرحلة ما قبل النهائية لجائزة "أفضل معلم في العالم"

الأكثر قراءة اليوم

اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة

انفعال غير مسبوق من ملك الأردن تجاه الوزراء (شاهد)

ضمن خطة دولية للتخفيف عن غزة.. "إسرائيل" ستضخ عملات و أنصاف شواقل للقطاع

فقط في غزة .. ميساء جيوسي

محلل اسرائيلي : إذا سقط الملك فسنواجه دولة حماس جديدة في الأردن

كاتب إسرائيلي: لو كنت في غزة لشاركت في إطلاق الطائرات الحارقة

بسبب الضغوطات والاحتجاجات .. الأرجنتين تثير غضب اسرائيل و تلغي مباراتها أمامها

الأخبار الرئيسية

احتلال - ارشيف

فيديو.. استشهاد الشاب عز التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله

ميسي

ميسي يقف وراء الالغاء.. إسرائيل تُلوح بتقديم شكوى إلى الفيفا إثر إلغاء مباراة الأرجنتين

احتلال- ارشيف

جنرال اسرائيلي: يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة وإنهاء حكم حماس مهما كان الثمن

بري

بري: لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل

ليبرمان مع قادة الجيش

ماذا قال ليبرمان حول غزة و الهدنة مع حماس و الوضع الصحي للرئيس عباس ؟

الاتصالات الفلسطينية