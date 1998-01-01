"زكاة الدرج" توزع اللحوم المجمدة على 450 أسرة محتاجة

غزة / سما /

وزعت لجنة الدرج، يوم أمس اللحوم المجمدة على 450 أسرة محتاجة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، بالتعاون مع الإدارة العامة للزكاة، وذلك مساعدةً لهم في شهر رمضان.

وبين رامي العشي المدير التنفيذي للجنة، أن كل أسرة حصلت على أربعة كيلو من اللحوم، حيث يأتي التوزيع ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها زكاة الدرج لدعم المحتاجين والتخفيف من الأعباء الواقعة عليهم.

كما ذكر، أن اللجنة تقدم وجبات الإفطار لأكثر من 200 أسرة مستورة يومياً من بداية رمضان، بالإضافة لتنفيذ مشاريع الطرود الغذائية الرمضانية وتقديم المساعدات والكفالات المالية.

وأعرب العشي، عن شكره للإدارة العامة للزكاة التي تبذل مابوسعها من أجل مساندة أهالي قطاع غزة وسط الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشونها.