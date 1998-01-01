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تحت رعاية الرئيس.. جهاز المخابرات العامة يرعى إفطار خيريا

الأربعاء 06 يونيو 2018 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحت رعاية الرئيس.. جهاز المخابرات العامة يرعى إفطار خيريا



سما / رام الله

تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبدعم من جهاز المخابرات العامة،  وضمن  حملة #رمضان_الخير_و_لسلامة_لسيد_البلاد، نظم مساء اليوم إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة، و اللجنة التنظيمية في مدينة رام الله ، إفطارا  رمضانيا  لأسر الشهداء، و الأسرى، و الأسر المحتاجة .

وقد حضر الإفطار محافظ رام الله والبيرة د ليلى غنام، و أعضاء  اللجنة المركزية، اللواء جبريل الرجوب، وعباس زكي، و جمال محيسن، و سمير الرفاعي . و الوزير اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة ، إضافة إلى المشرف على الإعلام الرسمي الوزير احمد عساف ، و رئيس ديوان الموظفين العام د. موسى أبو زيد. اضافة الى  الأب عطالله حنا والأب عبدالله يوليو والأب الياس عواد .

وتم خلال الأمسية الرمضانية تقديم تبرع  باسم الرئيس محمود عباس وجهاز المخابرات العامة الى خمسة مؤسسات اجتماعية في محافظة رام الله حيث تم تقديم تبرع  بمبلغ 10 آلاف دولار لنادي إسلامي رام الله  باسم  الرئيس محمود عباس و 5 آلاف دولار من جهاز المخابرات العامة ، وتم تقديم تبرع بمبلغ 10 آلاف دولار لنادي الارثودكسي  باسم  الرئيس محمود عباس و 5 آلاف دولار من جهاز المخابرات العامة.

وكذلك تم تقديم تبرع بمبلغ 10 آلاف دولار لنادي شباب رام الله  باسم  الرئيس محمود عباس و 5 آلاف دولار من جهاز المخابرات العامة ، إضافة إلى تبرع بمبلغ 10 آلاف دولار لجمعية الاتحاد النسائي العربي باسم  الرئيس محمود عباس و 5 آلاف دولار من جهاز المخابرات العامة ، وكذلك تم تقديم تبرع بمبلغ 10 آلاف دولار للجنة التنظيمية في مدينة رام الله  باسم  الرئيس محمود عباس و 5 آلاف دولار من جهاز المخابرات العامة.

و تخلل الإفطار كلمات لكل من عضو اللجنة المركزية عباس زكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وأمين سر حركة فتح في إقليم الشرقية في محافظة خانيونس عبر الهاتف،  وكلمة لامين سر إقليم فتح رام الله و البيرة موفق سحويل 

#شهر رمضان #المخابرات

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